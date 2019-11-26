Bozdoğan, ilk test atışını tam isabetle tamamladı

Havadan havaya füzelerin muadilinin seri üretim için gün sayılıyor. Bu kapsamda üretilen Bozdoğan Füzesi’nin test atışı başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen “Görüş içi hava savunma füzesi Bozdoğan” ile ilgili açıklamayı grup toplantısında yaptı.

Uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından Bozdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Varank, Bozdoğan’ın hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada da Bozdoğan'ın Milli Muharip Uçağına entegre olmasıyla, Türkiye'nin kendi uçağında kendi silahlarını kullanacağı belirtildi.

İlk testlerinden başarıyla geçen Bozdoğan, Milli Muharip Uçağı’nın yanı sıra F-16 savaş uçaklarına da monte edilecek.

ulusal.com.tr

