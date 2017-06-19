Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), tüketicilerin internette gezinirken talep ve onayı olmaksızın istek dışı aboneliğinin gerçekleştirildiği "katma değerli servisler"le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla onay zorunluluğu getirildi. Konuya ilişkin karar 30 Haziran'dan itibaren uygulanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüketicilerden çok sayıda şikayetin geldiği katma değerli servislere abonelikler konusunda BTK'ce usul ve esas çalışması yapıldı.Abonesi olunan işletmecinin faturasına yansıyan tüm katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan düzenlemeyle tüketici onayı olmaksızın bu ürünlerin satın alınmasının önüne geçildi.Hazırlanan düzenlemeye göre, Web, Wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin bilgilendirme sonrası belirlenen usullerle aboneden onay alınması sağlanacak.Ayrıca, üçüncü taraflarca sunulan hizmetlerde yaşanan sorunlarda tüketicilerin şikayetini ileteceği bir muhatap bulamamasının da önüne geçmek için hizmet ücretinin tahsilatına aracılık eden işletmeciye sorumluluk yükleniyor.Tüketicilerin cep telefonlarına gelen reklam sayfasını veya mesajını hizmeti satın almadan kapatamadığı yönündeki şikayetleri üzerine bu konuyla ilgili de düzenleme yapıldı. Tüketicilerin, hizmeti satın almak istemediğini kolayca iletebilmesine yönelik işletmeciye yükümlülük getirildi.Abonenin hattının katma değerli hizmetlere açılıp kapatılmasına yönelik talebi işletmeciler tarafından kayıt altına alınacak.Katma değerli hizmetlerle ilgili sorunları büyük ölçüde çözeceği belirtilen düzenleme, 30 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.Abonelik veya tekil içerik satın alınması sürecinde ve hizmetin sunumunda tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı ifadelere yer verilemeyecek. Hizmet koşullarına ve hizmet karşılığında alınacak ücrete ilişkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak ve dikkatini çekecek şekilde sunulacak.Katma değerli hizmetlere ilişkin aboneliğin başlatılmasından sonra kullanıma bağlı ayrı ücret alınmasının söz konusu olduğu durumlarda aboneye bilgi, hizmetin satın alınmasından önce verilecek.Abonenin ilgili reklam, tanıtım, hizmet sunum sayfasını, ekranını ve mesajını ek bir işlem yapmadan ve hizmet satın almadan kapatmasına ve tüketicinin hizmeti satın almak istememesi yönündeki iradesini kolayca gerçekleştirebilmesine imkan sağlanacak.Aboneler hatlarını katma değerli hizmetlere açmak veya kapatmak istediklerinde taleplerini çağrı merkezi üzerinden veya yazılı başvuruyla işletmeciye iletebilecekler. Bu hizmetlere ilişkin mevcut aboneliklerini sona erdirmek isterlerse bu talep mobil işletmeciler tarafından asgari kısa mesajla (SMS) tüm işletmeciler tarafından ücretsiz ve basit bir yöntemle gerçekleştirilecek.Katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal talepleri, en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirilecek. Bu hizmetlere ilişkin abonelik işlemlerinde ve tekil içerik satın alınması sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemler ücretsiz sağlanacak.Tüketici şikayeti veya BTK talebi üzerine, söz konusu hizmete ilişkin bilgilendirme ve onay süreçlerine uygun olarak işlem yapıldığına dair işletmeci tarafından ispatlayıcı bilgi veya belge sunulamaması halinde tüketiciye herhangi bir ücret yansıtılamayacak, varsa yansıtılan ücret iade edilecek.Aboneliğin başlatılması ve sonlandırılması, tekil içerik satın alınması, bilgilendirme ve onaylar gibi işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeci sorumluluğunda olacak.Tüketici şikayetleriyle ilgili tüm süreç kayıt altına alınacak. Şikayetlerin işletmecilerin kendi çağrı merkezi üzerinden cevaplanması sağlanacak ve işletmecilerce sahtecilik yöntemlerine karşı gerekli teknolojik önlemler devreye sokulacak.