İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2017 yıllarında "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" ile "şirketler arası e-posta" aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda, 399 kişi yakalanırken, bunlardan 176'sı tutuklandı

İstanbul'da "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" ile "şirketler arası e-posta" aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik polis ekiplerince 2016 ve 2017'de düzenlenen operasyonlarda, 399 şüpheli yakalanırken, bunlardan 176'sı tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" dolandırıcılığına yönelik 2016 yılında 14 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 261 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 261 kişiden 94’ü tutuklanırken, 20’si adli kontrol kararı ve 147’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2017 yılında ise "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" dolandırıcılığına yönelik 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 116 şüpheliden 64’ü tutuklandı, 24’ü adli kontrol kararı ve 28’i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince "şirketler arası e-posta" dolandırıcılığına yönelik 2016’da düzenlenen 2 operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

2017 yılında da aynı dolandırıcılık yöntemine ilişkin düzenlenen 2 operasyonda 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Hackerlara dikkat

İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar, internet dolandırıcıları konusunda vatandaşları uyararak, banka kartı, kredi kartı ile e-mail bilgisi ve şifrelerini kimseyle paylaşmamalarını istedi.

Kredi kartı ve bankamatik kartlarının kopyalanmasına ilişkin ATM’lerde hackerların oluşturduğu düzeneklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, internet bankacılığında kullanılan ortak ağların her zaman güvenli olmadığını, hackerların "wifi" üzerinden yapılan tüm işlemleri kopyalayabildiklerini kaydetti.



Başarılı operasyonlar

İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 ve 2017 yıllarında "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" ile "şirketler arası e-posta" aracılığıyla dolandırıcılıklarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Ocak 2016'da uluslararası şirketlerin mail hesaplarının bilgilerini ve şifrelerini elde ederek, şirket hesabına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3'ü Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alınırken, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Nijeryalı İ.A.K'nin, Bölgesel Amatör Lig’de yer alan bir futbol takımının eski futbolcusu olduğu belirlendi. Zanlıların, "şirketler arası e-posta" dolandırıcılığı yöntemiyle 300 bin avro tutarında haksız kazanç elde ettikleri bildirildi.



20 milyon kişinin hesap bilgilerini elde etmişler

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart 2017'de İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" dolandırıcılığına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 8 Mart 2017'de İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, geçmişte bazı bankaların çağrı merkezinde çalıştığı öğrenilen Burcu A. ve Nihal Y'nin de arasında bulunduğu 6'sı kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşları 0850'li hattan VOİP (internet Üzerinden Sesli Görüşme) sistemi aracılığıyla 0850'li hattan aradıkları, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 47 cep telefonu, 54 sim kart, 27 dizüstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 14 hard disk, 11 hafıza kartı, 15 taşınır modem, 292 bin lira, 4 senet, 3 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi. Bilgisayarları inceleyen uzman polisler, yaklaşık 20 milyon kişiye ait banka hesabı bilgilerinin bulunduğunu gördü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'i tutuklandı.