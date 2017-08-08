Araştırmacılar, canlı deri hücrelerine bir dakikadan daha kısa sürede yeni DNA ya da RNA nakli yaparak hücrelerin fonksiyonlarını değiştiren bir cihaz geliştirdi.

ABD'li bilim adamları, canlı deri hücrelerine bir dakikadan daha kısa sürede yeni DNA ya da RNA nakli yaparak hücrelerin fonksiyonlarını değiştirebilen, Doku Nanotransfeksiyonu (TNT) adlı yeni bir teknoloji geliştirdi. Hastanın vücudunda gerekli olan hücre tiplerinin yapay olarak üretilmesini sağlayan teknolojiyle, fare ve domuzlarda hasar görmüş dokular kısa süre içinde tedavi edildi.



Ohio Devlet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi ve Ohio Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden araştırmacıların geliştirdiği TNT, hücre dönüşümü için dizayn edilmiş yeni DNA ve RNA içeren özel bir biyolojik kargo ile bu kargoyu yetişkin canlı hücrelere taşıyacak nanoteknolojik bir çipten oluşuyor.

Araştırmacılardan Daniel Gallego-Perez, bu biyolojik kargo nanoçip kullanılarak yetişkin canlı hücrelere aktarıldığında hücreyi başka türde bir hücreye dönüştürdüğünü belirtti. TNT'nin laboratuvar süreci gerektirmeden, hasta başındaki testlerde bile uygulanabileceğini aktaran Perez, alete hastanın bile hissetmeyeceği az bir enerji yüklenmesiyle biyolojik kargonun teslim edildiğini vurguladı.



Fare ve domuzlar üzerinde yürüttükleri deneylerde deri hücrelerini kas hücrelerine dönüştürmeyi başaran araştırmacılar, bu hücreleri deneklerin yaralanmış ve kan akışı olmayan bacaklarına enjekte ettiler. Bir hafta içerisinde bacakta kan hücrelerinin ortaya çıktığı ve ikinci haftada da bacağın tam olarak iyileştiği belirlendi.



Diğer yandan sinir hücrelerine dönüşen deri hücreleri beyin hasarı geçirip felç kalan fareye enjekte edildiğinde, farenin yeniden hareket edebildiği gözlemlendi.



Araştırmanın baş yazarlarından Ohio Eyaleti Rejeneratif Tıp ve Hücre Odaklı Terapiler Merkezi yöneticisi Dr. Chandan Sen, geliştirdikleri teknolojinin hayalinin kurulması zor ancak ulaşılamaz olmadığını söyledi.



Sen, "Yaptığımız çalışmaların yüzde 98’i başarıyla sonuçlandı. Üstelik hasta üzerinde uygulanması oldukça kolay ve kullanılan çip vücudunuzda kalmıyor. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde bağışıklık sisteminin baskılanmasına gerek kalmadan, bağışıklık sisteminin gözetiminde hücrelerin yeniden programlandırılması başlatılıyor.’’ dedi.



Prosedürün ayakta tedavi sırasında bile uygulanabileceğini sözlerine ekleyen Sen, TNT'nin bu kadar iyi çalışmasına kendilerinin bile şaşırdığını ifade etti. Sen, "Çalışmamızla, derinin zayıflayan herhangi bir organın hücrelerini yeniden oluşturabileceğimiz son derece verimli bir ortam olduğunu kanıtladık." ifadelerini kullandı.



Sen, TNT'nin insanlar üzerinde test edilmesine gelecek yıl başlanacağını bildirdi.



Araştırmanın sonuçları "Nature Nanotechnology" dergisinde yayımlandı.