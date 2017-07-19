Çin'in ilk X-ray astronomi uydusu "Huiyen"den gelecek verilerin, kara delikler, manyetik alanlar ve diğer uzay yapısı araştırmalarına katkı sağlaması bekleniyor

Çin'in yörüngedeki ilk X-ray astronomi uydusu "Huiyen"in (İçgörü), dünyadaki tüm bilim insanlarının hizmetine açılacağı bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, bu uydu, kasım ayı itibarıyla düzenli gözlem faaliyetlerine başlayacak ve uydudan elde edilecek veriler, dünyadaki tüm bilim insanlarının kullanımına sunulacak.



"Huiyen" adı verilen iki buçuk ton ağırlığındaki sabit X-ray modülasyon teleskobunun, yörüngedeki ikinci gününde dünya yüzeyindeki istasyona başarıyla veri transferi gerçekleştirdiği, onuncu gününde ise bir gama ışını patlaması saptadığı belirtildi.



Uydunun, uzaydaki kara delikler, güçlü manyetik alanlar, pulsarların (titrek yıldız) iç yapısının araştırılmasında uluslararası bilim insanlarının çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.