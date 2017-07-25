Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz

Çocuklar için sadece gündüz çalışan akıllı telefon üretildi

Japonya'da Tone Mobile firması, tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımına bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak telefon üretildi.

Çocuklar için sadece gündüz çalışan akıllı telefon üretildi

Japonya'da Tone Mobile firması, yalnızca gündüz çalışan akıllı telefon üretti.

Kyodo'nun haberine göre, şirket yetkilileri, "Tone m17" adı verilen ve ilkokul öğrencilerinin ekrana bakma süresini kısıtlamak amacıyla yalnızca gündüz saatlerinde çalışan akıllı telefonun gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu.

Tone Mobile tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımına bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak bir telefon talebi doğrultusunda üretildiği belirtildi.

 1 Ağustos itibariyle 312 dolara satışa sunulacak

Akıllı telefon, 12 yaş ve daha küçük çocuklar için saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlanabiliyor.

Japonya'da 1 Ağustos itibariyle 312 dolara (34 bin 800 yen) satışa sunulacak akıllı telefonun, okullar dahil önceden belirlenmiş yerlere girerken otomatik olarak kilitlenmesi ve mesajlaşma uygulamalarına erişimin sınırlandırılması gibi özellikleri bulunuyor.

Ebeveynler, telefonun kullanılmayacağı sürenin kısaltılması ve hatta cihaz kilidinin tamamen açılması gibi ayarları değiştirebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya #tone firması
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İnönü Mağarası'nda kazı çalışması başlatıldı
Sonraki Haber
'Tahammülümüz yok!'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.