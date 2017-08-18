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Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Gökbilimciler, büyük bir asteroidin 1 Eylül'de Dünya'ya yakın mesafeden güvenli geçiş yapacağını bildirdi.

Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, 4,4 kilometre çapındaki Florence asteroidinin, Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından, yörüngeye teğet olarak geçeceği belirtildi.
NASA, internet sitesinde asteroidin geçişini temsil eden bir GIF imajı yayınladı.

"Dünya'ya bu denli yaklaşabilen en büyük asteroid"
NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, daha önce Dünya'ya daha yakın geçiş yapan asteroidler gözlendiğini ancak Florence'ın boyutları itibarıyla, bugüne dek Dünya'ya bu denli yaklaşabilen en büyük asteroid olacağını ifade etti.
Florence'ın Güneybalığı, Oğlak, Kova ve Yunus takımyıldızları boyunca yapacağı geçiş, ağustos ve eylül ayları boyunca Dünya'dan küçük teleskoplarla gözlenebilecek. Yakın geçiş, bilim adamlarına asteroidi yer radarlarıyla kaydetme olanağı verecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #gökbilimciler
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