Dikkat! Uyarı yapıldı! WhatsApp'ta büyük tehlike

Saldırganın güvenlik açığını kullanabilmek için ihtiyacı olan tek şey, hedef kurbana ait telefon numarasıdır. Saldırgan telefon numarasını bildiği kurban kişinin WhatsApp'ına gönderdiği zararlı MP4 dosyası ile kurbanın haberi olmadan telefonuna casus yazılım yükleyebilir.

Güvenlik zafiyeti, 2.19.274’tenönceki Android sürümlerini, 2.19.100’den önceki IOS sürümlerini, 2.25.3’tenönceki Enterprise Client sürümlerini, 2.19.104’ten önceki Business for Android sürümlerini ve 2.19.100’den önceki Business for IOS sürümlerini etkilemektedir. Güvenlik zafiyetinden etkilenmemek için kullanılan Whatsapp uygulamasınıngüncelleştirilmesi gerekmektedir.

Yakın dönemde gerçekleşen önemli gelişmelerin yer aldığı bu bültenler, Privia Security ekibi tarafından derlenerek son kullanıcıları ve sektör uzmanlarını bilgilendirilmeküzere hazırlanmaktadır. Konu hakkında açıklama yapan Privia Security’in KurucuOrtağı Nisan Betül Erdem, "Privia Security olarak siber güvenlik sektörüne heranlamda farklılık getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetler,verdiğimiz eğitimler, geliştirdiğimiz siber güvenlik ürünlerinin yanındahazırladığımız siber güvenlik bültenleri ile de hem sektörümüzü hem de vatandaşlarıbilgilendirmeyi şirketimiz için bir görev olarak belirledik." dedi.

CISCO VoIP ADAPTÖRLERİNDE KRİTİK ZAFİYETLER

TenableResearch siber güvenlik araş-tırmacıları, Cisco’nun SPA100 serisi VoIPadaptörlerinde 19 adet güvenlik zafiyeti keşfetti. Zafiyetler saldırganların kullanıcı konuşmalarını dinleyebilmelerine, sahte telefon görüşmesi gerçekleştirebilmelerine ve hatta iç ağa dahil olabilmelerine sebep oluyor.

Araştırmacıların yaptığı incelemelere göre zafiyetleri kullanan saldırganlar, sadece adaptörlerin web arayüzlerine yönelik değil, işletim sistemlerine yönelik de saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu durumla ilgili olarak araştırmacılar tarafından yayınlanan blog yazısına göre, tespit edilen zafiyetler saldırgana kullanıcı kimlik bilgilerini çalma, tam yetkili kullanıcı hesabı oluşturma ve sistem üzerinde rastgele komut çalıştırma imkanı sağlıyor.

SIRADIŞI RANSOMWARE: ANTEFRIGUS

Siber güvenlik araştırmacıları, sıradışı özellikleri olan AnteFrigus adlı yeni bir fidye yazılımı tespit ettiler. Fidye yazılımlarının çoğu Windows işletim sistemindeki C: diskini hedef alırken, AnteFrigus adlı fidye yazılımı ise bunun yerine çıkarılabilir diskleri ve bağlanmış ağ sürücülerini hedef almaktadır. Bunun anlamı, zararlı yazılım C: diski içerisinde bulunan dosyaları şifrelemiyor fakat C: diski dışındaki bütün çıkarılabilir disklerin içerisinde bulunan dosyaları şifreliyor.

Araştırmacılar bunun bir hata olabileceğini ve yazılımın amaçladığı davranışın bu olmadığını veya bu zararlı yazılımın geliştirilmeye devam edildiğini ve fidye yazılımının test aşamasında olduğunu belirttiler.

APACHE SOLR GÜNCELLEME YAYINLADI

Popüler arama motoru Apache Solr, uzaktan komut çalıştırma zafiyeti için güncelleme yayınladı. CVE-2019-12409 koduyla yayınlanan zafiyet, Apache Solr’ın kurulumu ile beraber varsayılan olarak gelen bir konfigürasyondan kaynaklanıyor. Apache Solr’ın 8.1.1 ve 8.2.0 sürümlerinin bu zafiyetten etkilendiği ve zafiyete “solr.in.sh” dosyası içerisinde yer alan ENABLE_REMOTE_JMX_OPTS="true" varsayılan parametresinin sebep olduğu belirtildi. Bu özellik ile herhangi bir kimlik doğrulama gerekmeden, varsayılan Java RMI portu üzerindeki (varsayılan port=18983)JMX monitoring özelliği aktif edilebilir ve bu özellik kullanılarak yüklenecek zararlı kodlar ile Apache Solr sunucusunda uzaktan komut çalıştırılabilir.

Zafiyet kullanılarak sunucudan meterpreter oturumu almayı sağlan PoC kodu github üzerinden paylaşıldı. PoC kodunainternetten erişilebilir.

Zafiyetin Apache Solr 8.3 sürümüile beraber giderildiği açıklandı. Bununla beraber hala zafiyetli sürüm kullanılıyorsa, ENABLE_REMOTE_JMX_OPTS parametresinin değeri “false” yapılarak da zafiyetin çözülebileceği belirtildi.

