İrlandalı bilim insanları, Antartika'da bir buzul tabakasının altında dünyanın en büyük volkanik bölgesini keşfetti. Uzmanlara göre, aktif olup olmadıkları henüz bilinmeyen yanardağlardan birinin patlaması, yer yüzünde ciddi sorunlar yaratabilir.

Dünyanın en büyük volkanik bölgesi bulundu.Bu bölge Antartika'nın batısındaki buzul tabakasının 2 kilometre altında yer alıyor. Volkanik bölgenin aktif olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.Araştırmalara göre bölgede tespit edilen, boyları yüz ile 3 bin 850 metre arasında değişen toplam 91 yanardağ bulunuyor.Bu sayı şimdiye kadar dünyada volkanik bölgelerin en yoğun olduğu yer sanılan Afrika kıtasından daha yoğun.Keşfi yapan İrlandalı bilim insanlarına göre, bölgedeki yanardağlardan birinin patlaması sonucu yer yüzünde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.