BP Rafinaj ve Pazarlama Grubu Üst Yöneticisi Erginbilgiç, "Elektrikli araç sayısının artması, motorin tüketimi ve dizel araçların alım satımını etkilemez." dedi.

BP Rafinaj ve Pazarlama Grubu Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç, gelecek 20 yılda elektrikli araçların dünya genelindeki toplam araç sayısının ancak yüzde 5'ine denk gelebileceğini belirterek, "Elektrikli araç sayısının artması, motorin tüketimi ve dizel araçların alım satımını etkilemez." dedi.

Erbilgiç, son dönemde kullanımı artmaya başlayan elektrikli araçlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Şu an ellerinde dizel araç kullanımının azalacağına yönelik bir verinin bulunmadığına işaret eden Tufan Erbilgiç, gelecek dönemde küresel piyasada dizel araç sayısının artacağını söyledi.



Erginbilgiç, dünya genelinde elektrikli araç kullanımına yönelik eğilimin de arttığını dile getirerek, "Bu uzun dönemli bir eğilim. Elektrikli araçlarda bir takım konuların hala çözülmesi gerekir. Çok pahalı, uzun mesafe gidemiyor, şarj ederken çok uzun zaman alıyor. Ayrıca elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için akü teknolojisinin daha da gelişmesi lazım. Bunlarda uzun dönemli süreçler." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin etkilemesini beklemiyorum"



Tufan Erginbilgiç, dünyada kamyonlar dahil şu an 1,2 milyar araç bulunduğunu anımsatarak, bu rakamın gelecek 20 yılda yaklaşık 2'ye katlanarak 2,3 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü belirtti.



Mevcut durumda dünya genelinde trafikte 2 milyon elektrikli aracın bulunduğunu aktaran Erginbilgiç, 2037'ye kadar bu rakamın ancak 100 milyona çıkabileceğini ifade etti.



Tufan Erginbilgiç, bu rakamın toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 5'ine denk geleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Elektrikli araç sayısının artması, motorin tüketimi ve dizel araçların alım satımını etkilemez. Motorin tüketiminin sadece yüzde 15'i otomobillere gidiyor. Dizel araçların bir çoğu ağır vasıta kamyonlar. Şu ana kadar kimse bunlar için bir akü teknolojisi geliştiremedi. Türkiye'de otomobillerin yakıt tüketimi genelde benzin. Türkiye'yi yakın zamanda çok fazla etkilemesini beklemiyorum. Şu anki teknolojiyle elektrikli araçlarla uzun bir seyahate çıkmak istediğinizde, aracı bir yere bırakıp şarj olmasını beklemeniz gerekiyor. İnsanların zaman problemi giderek büyüyor ve bunun teknolojisinin gelişmesi lazım. Ben elektrikli araçların gelişeceğine eminim fakat şimdiki teknolojiyle olacak şey değil."



Uluslararası Enerji Ajansının "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"na göre, dünya genelinde elektrikli araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.



Rapora göre, dünya çapında elektrikli araç sayısının 2020'e kadar 20 milyon, 2025'e kadar ise 70 milyona çıkabileceği öngörülüyor.