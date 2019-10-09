En çok uydu Satürn'ün

Jüpiter'in rekorunu elinden aldı, en çok uyduya sahip gezegen oldu.



Etrafındaki halkaları ile güneş sisteminin en merak edilen gezegenlerinde Satürn'ün yörüngesinde 20 yeni uydu keşfedildi.



Amerika Hawai'de bulunan Subaru teleskobunun yakaladığı görüntülere göre yeni keşfedilen uyduların 17'si ters istikamette hareket ediyor.



En uzun yörüngeye sahip olan uydu ise Satürn'ün çevresini 3 yılda turluyor.



Bu keşifle Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'in önüne geçti.



Bilim insanları yeni keşiflerin Satürn'ün oluşumundaki gizemleri çözmeye yardımcı olacağı için heyecanlı.

ulusal.com.tr