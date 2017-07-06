Bir süredir yalan ve sahte haberlere karşı mücadele eden Facebook, artık bu gibi içerikleri ve spam mesajları otomatik gizleyecek

Sosyal medya devi, yaptığı açıklamada, kullanıcılarının ana sayfasından kalitesiz bağlantıları çıkartmak istediğini belirtti. Facebook'un yaptığı araştırmaya göre, ufak bir kullanıcı grubunun her gün ve rutin bir şekilde herkese açık gönderiler yaptığı ortaya çıktı. Araştırmada bu gönderilerin "kalitesiz içerikler" olduğu da tespit edildi.



SÜREKLİ BAĞLANTI GÖNDERENLERİ KAPSIYOR



Sosyal ağ, bu gönderilerin önemini düşürerek görüntülenmesini önleyecek. Yeni sistem, sayfa, video, fotoğraf, konum ya da durum güncellemelerini kapsamayacak. Sadece Facebook harici kaynaklardan verilen bağlantılara ve yazılara önemsizleştirme yapılacak. Şirket, bu sayede insanların gönderdikleri içeriklerin daha "bilgilendirici" olmasını hedefliyor.



Facebook, kendi aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele için bir elektronik uyarı yayınlama kararı almıştı. 14 ülkede devreye giren özellik, açılır pencere ile kullanıcıların karşısına çıkan uyarı ile sahte haberlerin teşhisi konusunda yardımcı oluyor.



SOSYAL AĞ GAZETECİLİĞİNİ ÖĞRETİYOR



Ayrıca, haber teyit, gazeteci eğitimi ve yerel haberciliği öne çıkarmak için "Facebook Gazeteciliği Projesi"ni de başlatmıştı. Anlık haber derleme, ücretli yayınlara ücretsiz deneme sürümleri sunma ve Facebook gaeteciliği hakkında eğitim vermeyi planlayan şirket, ücretsiz yazılım desteği sunacak ve yeni trendlere erişimi de kolaylaştıracak./Habertürk