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Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 70 artış gösterdi.

Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydettiği belirtildi.

Şirket, 2016'nın nisan-haziran döneminde 2,29 milyar dolar net kar elde etmişti.

Aylık kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış kaydedildi.

Açıklamada, Haziran 2017 itibariyle Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,32 milyar olduğu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdiği bildirildi. 

Ayrıca, 30 Haziran itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,01 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 17 yükseldiği bilgisine yer verildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #facebook #kullanıcı
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