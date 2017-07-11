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Farelerde beyin yaralanmasının yol açtığı hafıza kaybı giderildi

Bilim adamları, beyin hasarı oluşmuş farelerde hafıza ve öğrenme yetilerini iyileştirmeyi başardı.

Farelerde beyin yaralanmasının yol açtığı hafıza kaybı giderildi

Bilim adamları, farelerde ilk defa travmatik beyin yaralanmasının neden olduğu hafıza kaybını tamamen gidermeyi başardı.

Sonuçları "The Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, San Francisco California Üniversitesinden bilim adamları, 2013 yılında keşfettikleri ISRIB adlı ilacın, beyin hasarı oluşmuş farelerde öğrenme ve hatırlama yetilerini iyileştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ilacın lokalize beyin hasarı ve de tüm beyni etkileyen beyin sarsıntısı hasarının etkilerini iyileştirmede etkili olduğunu keşfetti.
Lokalize beyin hasarı günlük hayatı sürdürürken kullandığımız uzamsal hafızada sorunlara yol açarken, beyin sarsıntısı ise akıl yürütme için önemli olan işler bellekte hasara neden oluyor.

İlacın hasarın oluşmasından 1 ay sonra bile etkili olduğunu belirleyen araştırmacılardan Susannah Rosi, yaptığı açıklamada, beyninde bu tür hasar oluşan hayvanların, genellikle öğrenme yetilerini eskisi kadar iyi kullanamadıklarını belirtti.

52 bin kişi yaralanmaların yol açtığı sebeplerle hayatını kaybediyor

Rosi, "ISRIB adlı ilaç, hasarın oluşmasından 4 hafta sonra verdiğimizde bile farelerde yeni hafıza oluşturma yetisini iyileştirdi. Bu daha önce mümkün değildi." ifadesini kullandı.

İlacı keşfeden bilim adamı Peter Walter, "ISRIB'ın beyinde hasar görmüş bellek devrelerini onaran bir kısmı ortaya çıkardığına inanıyoruz." dedi.
Rosi ve Walter, ISRIB'ın travmatik beyin hasarı oluşmuş insanlarda denenmesinden önce farelerde araştırmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine gör her yıl 2 milyon Amerikalı travmatik beyin yaralanması yaşarken, 52 bin kişi bu yaralanmaların yol açtığı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Beyin yaralanmaları, Alzheimer ve yaşa bağlı hafıza kaybının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fare
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