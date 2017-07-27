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Gama ışığı patlaması ayrıntılı biçimde gözlendi

Gama ışığı patlamasında saniyeler içinde Güneş büyüklüğünde bir yıldızın tüm ömrü boyunca saldığından daha fazla enerji açığa çıkıyor.

Gama ışığı patlaması ayrıntılı biçimde gözlendi

En güçlü kozmik patlama olarak bilinen gama ışığı patlamasının ayrıntılı biçimde gözlendiği bildirildi.

Uluslararası astronomlar, ölüm sancısı çeken, uzak ve dev bir yıldızda meydana gelen ve şiddetli bir enerjinin açığa çıktığı gama ışığı patlaması anını daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı biçimde gözledi.

Araştırma ekibinde yer alan, Maryland Üniversitesinden Eleonora Troja, "Gama ışığı patlamaları, Güneşimizden 50 kat büyük yıldızların patlamasıyla ilişkili feci olaylar. Saniyeler içinde Güneş büyüklüğünde bir yıldızın tüm ömrü boyunca saldığından daha fazla enerji açığa çıkıyor." ifadesini kullandı.
Ayrıntılarıyla Nature dergisinde ele alınan olayın, 25 Haziran 2016'da meydana geldiği ve "GRB 160625B" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Bilim adamları, ölmekte olan bir yıldızın kara deliğe dönüşmesi sürecinde yaşanan bu patlamaların gücünü, sadece Büyük Patlama'nın geçebileceğini düşünüyor.

Patlamanın, ABD Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Fermi Gama-Işığı Uzay Teleskobu tarafından tespit edildiği, hemen sonra Rusya'nın Kanarya Adaları'ndaki Teide Gözlemevinde bulunan MASTER-IAC teleskobu tarafından gözlemlendiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gama ışığı #patlaması #teknoloji #Bilim
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