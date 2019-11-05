Genç bilimcilerden bilim fuarı
Genç bilimciler Denizli'de önemli bir organizasyona imza attı. Lütfi Ege Anadolu lisesi öğrencileri birbirinden farklı projeler geliştirdiler. Projelerini, öğretmenleri ve okul müdürünün desteği ile düzenlenen bilim fuarında sergileme imkânı buldular.
BİLİM-TEKNOLOJİ 05.11.2019, 18:14
Genç bilimcilerin, bilim fuarı...
Denizlinin Merkez efendi ilçesinde Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları projelerden oluşan bir bilim fuarı düzenledi.
Okulun spor salonunda organize edilen fuarın açılışını İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik, Okul Müdürü Hüseyin Doğu ve Proje sorumlusu Coğrafya Öğretmeni Mehmet Çenesiz yaptı.
Bilim fuarına veliler büyük ilgi gösterdi.
Öğrencilerin ilginç ve güzel çalışmaları ziyaretçilerin beğenisini topladı.
ulusal.com.tr
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