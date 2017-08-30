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Göktaşı 'Florence' hızla Dünya’ya yaklaşıyor

Astronomi dünyasında büyük heyecan yaşanıyor. 21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının ardından esrarengiz bir gezegeninin ortaya çıkacağına dair komploların büyük rağbet gördüğü bir dönemde büyük bir göktaşı Dünya’ya hızla yaklaşıyor

Göktaşı 'Florence' hızla Dünya’ya yaklaşıyor

4.5 kilometre genişliğindeki ‘Florence’ göktaşı yine Dünya’ya hızla yaklaşmaya devam ediyor. Ve yarın söz konusu göktaşı Dünya’ya çok yakın bir mesafeden geçecek.

Göktaşı, Dünya’nın 7 milyon kilometre kadar yakınından geçecek. Bu ise Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 18 katı. Ancak gökbilim açısından bu yakın bir mesafe kabul ediliyor.

NASA TARİHİNDE BİR İLK 

Göktaşı Florence, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) kayda başladığından bu yana Dünya’nın bu kadar yakınından geçen en büyük gök objesi olması açısından da önemli.

Uzay bilimciler, bu ‘teğet geçiş’i izleyebilmek için şimdiden radarlarını hazırlamış durumda. Bu geçiş sayesinde göktaşları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

Göktaşının geçişinin en iyi Avustralya ve Yeni Zelanda’dan takip edileceği belirtildi. Asteroidin gece saatlerinde Avrupa’dan da görülebileceği kaydedildi./Hürriyet

Etiketler; #Göktaşı Florence #dünya #güneş tutulması #ay
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