Avrupa Birliği Komisyonu, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google`a 2,42 milyar euroluk para cezası verdi. 90 gün içinde çalışma biçimini değiştirmesi gereken Amerikan şirketinin karara itiraz etmek için 2 ayı bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar euroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.



AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Amerikan şirketinin alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kuralları ihlal ettiğini belirterek, "Google, arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlülüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal etti." dedi.



Suistimalin ciddiyetini gösteren karar çerçevesinde Google'a 2,42 milyar euroluk rekor para cezası verilirken, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine "eşit muamele" yapması istendi. Bunun için çalışma biçiminin değiştirmesi gereken Google'dan bunu nasıl yapacağına dair planlarını 60 gün içinde AB Komisyonu'na bildirmesi ve 90 gün içinde de uygulaması gerektiği belirtildi. Bu karara uyması istenen internet devinin aksi halde gün başına yaklaşık 12,5 milyon euro para cezası verileceği ifade edildi.



Google'ın karara itirazda etmek için iki ay süresi bulunuyor.



Öte yandan rekor ceza sonrası Google'dan şu açıklama geldi:



“Online alışveriş yaparken siz aradığınız ürünleri kolayca ve hızla bulmak istersiniz, reklamcılar da söz konusu ürünleri tanıtmak ister. Google bu nedenle, kullanıcılarıyla irili ufaklı binlerce reklam vereni her iki taraf için de yararlı olacak yollarla bir araya getiren alışveriş reklamları görüntülemektedir. Bu nedenle saygı duymakla birlikte bugün açıklanan karara katılmıyoruz. Temyiz yoluna gitmeyi düşündüğümüz için Komisyon’un kararını ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz ve gerekçelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.”/Milliyet