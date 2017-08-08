Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
Polis ve askerler gözaltına alındı
Polis ve askerler gözaltına alındı
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Google'da cinsiyet ayrımcılığı tartışması

Google'ın Üst Yöneticisi Pichai, şirkette çalışan bir erkek mühendisin cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Google'da cinsiyet ayrımcılığı tartışması

Amerikan teknoloji şirketi Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirkette çalışan bir erkek mühendisin cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelerine tepki gösterdi.

CNN'in haberine göre, Pichai tüm çalışanlara gönderdiği elektronik postada, şirkette çalışan bir erkek mühendisin, "Kadınların biyolojik olarak teknik konulara uygun olmadığını" ifade etmesinin, iş yerinde "zararlı cinsiyet yargılarını artırdığı" için sınırı aştığını belirtti.

İşlerinin, kullanıcılar için hayatlarında farklılık yaratacak muhteşem ürünler geliştirmek olduğunu vurgulayan Pichai, "Bir grup iş arkadaşınıza, onları bu iş için biyolojik olarak daha az uygun yapan özelliklere sahip olduğunu belirtmek çirkindir ve uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay nedeniyle ailesiyle çıktığı tatilini yarıda keseceğini duyuran Pichai, bütün çalışanlar için nasıl kapsayıcı bir ortam oluşturulabileceğini konuşacaklarını ifade etti.

Pichai, nottaki cinsiyet ayrımcılığının belirtildiği bölümün şirketin davranış kurallarını ihlal ettiğine ancak aynı düşüncede olmayan çalışanların fikirlerini söyleyebilmesi gerektiğini kaydetti.

Şirket içerisinde cinsiyet ayrımcılığı tartışmaları, çalışanları ikiye böldü.

Bazı şirket çalışanları, söz konusu erkek mühendisin işten çıkarılmasını isterken, bazı çalışanlar da herkesin fikrini ifade etmede özgür olduğunu savunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #google #cinsiyet #ayrımcılığı #tartışması
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Albino deniz kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
Sonraki Haber
FETÖ'nün 'Muğla il ablası' 'gaybubet evi'nde yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.