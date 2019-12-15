Google'dan Türkiye açıklaması

Google ve Rekabet Kurumu arasında yapılan toplantılardan bir sonuç alınamadı. Rekabet Kurumu’nun Google’a haksız rekabetten dolayı ceza kesmesinin ardından, Google iş ortaklığı yaptığı firmalara mektup gönderdi. shiftdelete.net'te yer alan habere göre, Kısa süre içinde Google açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Google açıklama yaptı

Google konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Google, açıklamasında Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Android iş ortakları ile olan anlaşmalarda değişiklik yaptıklarını belirtti. Kasım ayında bu değişikliklerin Rekabet Kurumu tarafından uygun verilmediği kararına da değinildi.

İşte Google’ın yaptığı açıklama:

Ağustos ayında Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.”