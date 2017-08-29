ABD’li teknoloji devi Google’ın ağ bilgilerini girerken yaptığı yanlışlık, Japonya’nın yarısının internetsiz kalmasına neden oldu. 8 dakika içerisinde sorunu fark eden teknoloji devi, kesinti sorununu hızlıca çözüme kavuşturdu.

ABD merkezli teknolojideviGoogle'ın yaptığı hata bir ülkedeki internetin geçici süreyle kesilmesine neden oldu.



Teknoloji devi Google'ın yaptığı hata şirkete pahalıya mal oldu.



Google’ın ağ bilgilerini girerken yaptığı yanlışlık, Japonya’nın yarısının internetsiz kalmasına neden oldu.



Soruna 10 dakikadan az bir sürede çözüm bulan Google, bu hatası ile bir anda ülke gündeminin tepesindeki yerini aldı.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, bazı kullanıcıların sistemlerinin normale dönmesi bir saat kadar sürdü.



Aynı haberlerde Google'ın neden olduğu internet kesintisinin online satışlarda ve ülke ekonomisinde aksaklılara neden olduğu iddiasına de yer verildi./ntv



