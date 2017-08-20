Yarın gerçekleşecek tarihin en büyük güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Yalnıza Amerika'dan izlenebilecek tam tutulma, NASA tarafından canlı yayınlanacak. 1,5 saat sürecek tutulma sırasında canlıların güneş tutulmasına verdiği tepkiler de araştırılacak.

Heyecanla beklenen güneş tutulmasına artık saatler kaldı.Bilim insanları tarafından "Yüzyılın fırsatı" olarak adlandırılan bu görkemli olay, Türkiye'den izlenemeyecek. Ancak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, internet üzerinden tutulmayı canlı yayınlayacak.Güneş yaklaşık 90 dakika boyunca ayın önüne geçecek. Uzmanların tahminine göre ise tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye olacak.Tutulma hem yeryüzünden hem de uzaydan bilim insanları tarafından takip edilecek. Tutulma esnasında canlıların güneş tutulmasına verdiği tepkiler de araştırılacak.Ayrıca Güneş'in dış katmanın yaklaşık bir buçuk saat boyunca gözlemlenmesi, astronomi tarihinde de bir ilk olacak.Tutulmanın Amerika'da yerel saatle 10:15'te başlaması tahmin ediliyor. Amerikalı bilim insanları tutulmanın Güneş'in dış katmanı hakkındaki sırları açığa çıkarabileceğini belirtiyor.Amerika üzerinden geçen son tam Güneş tutulması 38 yıl önce gerçekleşmişti. Ondan önce, Amerika kıtasında bir uçtan diğerine kateden son tutulma ise 1918'de yaşanmıştıBu bakımdan, tutulma bilim dünyasınca "yüzyılın fırsatı" olarak değerlendiriliyor.Tam güneş tutulmasını Türkiye'den izlemek isteyenlerin ise 2060 yılına kadar beklemesi gerekiyor.