Popüler ücretsiz VPN hizmeti Hotspot Shield hakkında ortaya atılan iddia, kullanıcılarını pek de mutlu etmeyecek

VPN dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Hotspot Shield, kar amacı olmayan bir kurum tarafından kullanıcıları aldatmak, bağlantı verilerini toplamak gibi iddialarla suçlanıyor.



Center for Democracy & Technology (veya CDT), FTC'den Hotspot Shield'ı yakından incelemesini talep etti. CDT'nin iddiasına göre VPN firması, internet trafiğini izleyerek ortaklarının sitelerine ve reklam firmalarına gönderiyor. CDT'ye göre Hotspot Shield Free VPN'in "adil olmayan ve aldatıcı" davranışları, FTC kanununun beşinci bölümünü ihlal ediyor.



ZDNet'e bir açıklama yapan Hotspot Shield ise yanlış bir davranışta bulunmadığını söyledi. Firmanın ana firması AnchorFree'nin CEO'su David Gorodynasky, yaptığı açıklamada kullanıcıların Hotspot Shield'a verdiği bilgilerin çevrimiçi etkinliklerle hiçbir zaman eşleştirilmediğini iddia etti. Gorodynasky, kullanıcıların IP adreslerini depolamadıklarını ve kişisel verileri hem kendilerinden, hem de üçüncü partilerden koruduklarını belirtti.



chip.com.tr'nin haberine göre bir VPN hizmetinin gizlilik şartları her ne kadar iyi görünse de, burada yazanların gerçekten uygulandığını doğrulamanın tam bir yolu ne yazık ki yok. Bu gelişmelerin nereye varacağını yakından izliyor olacağız.



ulusal.com.tr