ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun, Mars'ın etrafında dönüşünü sırasında Phobos'u görüntülediği belirtildi.
Hubble'ın, Güneş Sistemi'nin en küçük uydularından biri olan elips şeklindeki Phobos'tan Mars'ın etrafındaki dönüşü sırasında 13 görüntü aldığı kaydedildi.
Phobos, Mars'ın yörüngesindeki bir turunu sadece 7 saat 39 dakikada tamamlıyor.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'u görüntüledi.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun, Mars'ın etrafında dönüşünü sırasında Phobos'u görüntülediği belirtildi.
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