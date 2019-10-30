Hygiea Asteroidi 'cüce gezegenliğe' terfi edebilir

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Fransa'nın Marsilya kentindeki Laboratoire d'Astrophysique'den gökbilimciler, "Nature Astronomy" dergisinde yayımladıkları çalışmada, Hygiea Asteroidi'ne "cüce gezegen" statüsü verilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki Çok Büyük Teleskobu'nda (ÇBT) bulunan "Spektro-Polimetrik Yüksek Kontrastlı Öte Gezegen Araştırma" (SPHERE) enstrümanının kaydettiği görüntüleri inceleyen bilim insanları, küre şeklideki asteroidin kendi kütle çekimini yaratacak ağırlığa sahip olduğu, bu yüzden "cüce gezegen" olarak sınıflandırılması gerektiğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, Hygiea'nın, başka bir gezegenin veya uydunun değil Güneş'in yörüngesinde döndüğüne, ayrıca onun etrafında dönen gök cisimlerinin de olduğuna, dolayısıyla gezegen olmanın belirleyicisi olan "kendi yörüngesini temizlememe" niteliğini gösterdiğine dikkati çekti.

En küçük cüce gezegen olabilir

Çapı 430 kilometre ölçülen Hygiea, Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni Plüton'un 5'te 1'i, en küçük cüce gezeni Ceres'in ise yaklaşık yarısı kadar büyüklüğe sahip.

Hygiea'nın "cüce gezegen" olarak kabul edilebilmesi için bulguların Uluslararası Astronomi Birliği tarafından incelenmesi ve önerinin oylamaya sunulması gerekiyor.