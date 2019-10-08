Instagram ios karanlık moda nasıl geçilir? Instagram Apple ios 13 karanlık mod açma nasıl yapılır

Uygulamanın içerisinde karanlık modu devre dışı bırakmak için Instagram içerisinde herhangi bir seçenek gözükmüyor. iOS karanlık mod modunda çalışıyorsa Instagram da otomatik olarak karanlık modda çalışıyor. Bu özelliği kullanmak için App Store üzerinden Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor

Karanlık mod özelliğinin Android için ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak yakın zamanda geleceği tahmin ediliyor.

Karanlık mod özellikle OLED ekrana sahip olan telefonlar için de ciddi derecede bir güç tasarrufu sağlayacak. Piksel ışıklarının çoğunun kapalı olması sayesinde telefon Instagram açıkken daha az şarj tüketecek. Tabii bu iPhone XR ve iPhone 11 gibi LCD ekranlı telefonlarda pek mümkün olmayacak.

ulusal.com.tr