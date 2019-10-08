Instagram ios karanlık moda nasıl geçilir? Instagram Apple ios 13 karanlık mod açma nasıl yapılır
Fotoğraf paylaşım devi Instagram, ios için yeni özelliğini duyurmasının ardından binlerce kişi Instagram ios karanlık moda nasıl geçilir? Instagram Apple ios karanlık mod açma nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Apple cihazlardaki işletim sistemi iOS 13 ile birlikte çok sayıda uygulamaya karanlık mod geldi. Onlardan biri de Instagram uygulaması. Peki Instagram Apple ios 13 karanlık mod açma nasıl yapılır
BİLİM-TEKNOLOJİ 08.10.2019, 18:04
Uygulamanın içerisinde karanlık modu devre dışı bırakmak için Instagram içerisinde herhangi bir seçenek gözükmüyor. iOS karanlık mod modunda çalışıyorsa Instagram da otomatik olarak karanlık modda çalışıyor. Bu özelliği kullanmak için App Store üzerinden Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor
Karanlık mod özelliğinin Android için ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak yakın zamanda geleceği tahmin ediliyor.
Karanlık mod özellikle OLED ekrana sahip olan telefonlar için de ciddi derecede bir güç tasarrufu sağlayacak. Piksel ışıklarının çoğunun kapalı olması sayesinde telefon Instagram açıkken daha az şarj tüketecek. Tabii bu iPhone XR ve iPhone 11 gibi LCD ekranlı telefonlarda pek mümkün olmayacak.
ulusal.com.tr
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