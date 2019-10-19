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Instagram Türk kullanıcıların paylaşımlarını kaldırılıyor

Instagram, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili fotoğraf paylaşan birçok Türk kullanıcıların gönderilerini kaldırıyor. Gönderilerin kaldırılmasının ardından kullanıcıya "Gönderin topluluk kurallarımıza aykırı. Topluluk kuralları aykırı olduğu için gönderi kaldırıldı. Bu kuralları Instagram'daki topluluğumuzu desteklemek ve korumak için oluşturduk" ifadesi gösteriliyor

BİLİM-TEKNOLOJİ 19.10.2019, 11:24 19.10.2019, 11:28
Instagram Türk kullanıcıların paylaşımlarını kaldırılıyor

Twitter'ın ardından Instagram da Amerika karşıtı mesajlar paylaşan birçok hesabın gönderisini kaldırıyor.

Gönderilerin kaldırılmasının ardından kullanıcıya "Gönderin topluluk kurallarımıza aykırı" ifadesi gösteriliyor.

Instagram'ın gönderilerin kaldırılmasının ardından yapılan açıklamada "Topluluk kuralları aykırı olduğu için gönderi kaldırıldı. Bu kuralları Instagram'daki topluluğumuzu desteklemek ve korumak için oluşturduk" denildi.

Bugün yaşanan sorun ile ilgili Instagram tarafından yeni bir açıklama yapmadı.

ulusal.com.tr

#ınstagram #twitter
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