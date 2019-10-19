Instagram Türk kullanıcıların paylaşımlarını kaldırılıyor

Twitter'ın ardından Instagram da Amerika karşıtı mesajlar paylaşan birçok hesabın gönderisini kaldırıyor.

Gönderilerin kaldırılmasının ardından kullanıcıya "Gönderin topluluk kurallarımıza aykırı" ifadesi gösteriliyor.

Instagram'ın gönderilerin kaldırılmasının ardından yapılan açıklamada "Topluluk kuralları aykırı olduğu için gönderi kaldırıldı. Bu kuralları Instagram'daki topluluğumuzu desteklemek ve korumak için oluşturduk" denildi.

Bugün yaşanan sorun ile ilgili Instagram tarafından yeni bir açıklama yapmadı.

ulusal.com.tr