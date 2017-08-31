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Instagram ünlü kullanıcılarını uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler

Instagram, tanınmış kullanıcılarına bir bilgi mesajı göndererek, hesaplarına düzenlenen ve iletişim bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir dizi saldırıya karşı uyardı.

Instagram ünlü kullanıcılarını uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler

Facebook'un 2012'de satın aldığı popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, çoğu ünlü kişiler olan profili doğrulanmış kullanıcılarına bir uyarı mesajı gönderdi.

Şirket, iletişim bilgilerini çalma amacıyla bu kişilerin hesaplarına bir ya da birden fazla saldırı düzenlenmekte olduğunu açıkladı ve kullanıcılarını hesaplarındaki şüpheli faaliyetlere karşı uyanık olmaları yolunda uyardı. Öte yandan açıklamada şifrelerin çalınmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.    

Açıklamada saldırıların, Instagram'ın uygulama programı arayüzünde (API) meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı ve bu hatanın onarıldığı kaydedilirken, hangi hesapların etkilendiği ise belirtilmedi.

Instagram'ın dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor./Sputnik

Etiketler; #ınstagram
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