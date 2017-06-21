ABD'li e-ticaret devi Amazon, kullanıcıların önce giyim ürünlerini evlerinde deneyebileceği, sonra diledikleri ürünlerin ücretini ödeyecekleri yeni bir giyim hizmetini başlatmaya hazırlanıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, "Prime Wardrobe" adıyla kullanıcıların önce giyim ürünlerini evlerinde deneyebileceği, sonra diledikleri ürünlerin ücretini ödeyecekleri yeni bir giyim hizmeti için denemelere başladığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar internet üzerinden giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden diledikleri en az üç ürünü seçebilecek.

Ürünlerin kargoyla teslimatının ardından kullanıcılara ürünleri denemek için 7 gün süre verilecek. Kullanıcılar beğenmedikleri ürünleri iade edebilecek, sadece ellerinde tuttukları ürünlerin ücretini ödeyecek. Böylece insanların giyim ürünlerini satın almadan önce denemeleri sağlanacak.



Dünyaca ünlü markalar da var

Kadın, erkek, çocuk ve bebekler için 100 milyondan fazla ürün bu hizmet kapsamında olacak. Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste, Adidas ve Levi's gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerinden de seçim yapılabilecek.

Kullanıcılar siparişlerindeki ürünlerin 3 veya 4'ünü ellerinde tutmaları halinde yüzde 10, 5 veya daha fazla ürünü beğenmeleri halinde ise yüzde 20 indirim kazanacak.

Firmanın yakında başlatacağı bu hizmetten Amazon Prime üyeleri ücretsiz yararlanacak.

Uzmanlar, Amazon'un geçen hafta ülkenin en büyük gıda perakendesi zincirlerinden olan Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın alma anlaşmasına işaret ederek, e-ticaret devinin şimdi de giyim sektöründeki payını artırmayı hedeflediğini ifade ediyor.