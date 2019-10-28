iOS 13.2 güncelleme nasıl yapılır? Apple iOS 13.2 nasıl indirilir?
Apple iOS 13.2 güncellemeyi iPhone telefonlarına yolladı. iOS 13.2 hangi telefonlara geldi. iOS 13.2 ile gelen özellikler ve yenilikler
İşte iOS 13.2 ile gelen özellik ve yenilikler;
iOS 13.2; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarında çok daha iyi dokuya, ayrıntıya ve düşük ışıkta az kumlanmaya sahip görüntüler yakalamak için A13 Bionic Neural Engine kullanan bir ileri düzey görüntü işleme sistemi olan Deep Fusion’u sunar. Ek özellikler içinde güncelleştirilmiş ve yeni emojiler, AirPods için Mesajları Seslendir özelliği, AirPods Pro desteği, HomeKit Güvenli Video, HomeKit özellikli yönelticiler ve yeni Siri gizlilik ayarları bulunur. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.
Kamera
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için Deep Fusion, özellikle orta ve düşük ışıklı ortamlarda az kumlanmaya ve çok daha iyi dokuya ve ayrıntıya sahip fotoğraflar yaratmak amacıyla çeşitli pozlamalarda birden fazla görüntü yakalamak, piksel piksel analiz etmek ve görüntülerin en yüksek kaliteli bölümlerini bir araya getirmek için A13 Bionic Neural Engine kullanır
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için doğrudan Kamera uygulamasından video çözünürlüğünü değiştirebilme özelliği
Emoji
Hayvan, yiyecek, etkinlik, yeni erişilebilirlik emojileri, cinsiyet ayrımı gözetmeyen emojiler ve çift emojileri için ten rengi de dahil olmak üzere 70'in üzerinde yeni veya güncelleştirilmiş emoji
AirPods desteği
Gelen mesajlarınızın AirPods’unuza okunması için Siri ile Mesajları Seslendir özelliğiAirPods Pro desteği
Ev Uygulaması
HomeKit Güvenli Video, güvenlik kameralarınızla gizli olarak video çekmenize, saklamanıza ve şifreli videoları görüntülemenize izin verir ve kişi, hayvan ve araç saptama özelliğine sahiptir
HomeKit özellikli yönelticiler, HomeKit aksesuarlarınızın internet üzerinden veya evinizdeki etkileşimlerini kontrol etmenizi sağlar
Siri
Apple'ın Siri ve Dikte ile iletişimlerinizin seslerini saklamasına izin vererek Siri'yi ve Dikte'yi iyileştirmeye yardımcı olup olmamayı denetlemek için gizlilik ayarları
Siri Ayarları'nda Siri ve Dikte geçmişini silme seçeneği
Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir. Bu güncelleme:
Üçüncü parti uygulamalarda parolaların otomatik olarak doldurulmasını engelleyebilen bir sorunu giderir
Ara özelliği kullanılırken klavyenin görünmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
iPhone X ve daha yeni aygıtlarda ana ekrana gitmek için kaydırmanın çalışmadığı bir sorunu giderir
Uyarıları yenileme seçeneği etkinken Mesajlar'ın yalnızca tek bir bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer
Mesajlar'ın kişi adı yerine telefon numarası görüntülediği bir sorunu ele alır
Kişiler'in kişiler listesi yerine en son açılan kişiyi açmasına neden olan bir sorunu çözer
İşaretleme açıklamalarının kaydolmasını engelleyebilen bir sorunu çözer
Kaydedilen notların geçici olarak kaybolabildiği bir sorunu çözer
Ayarlar'da Şimdi Yedekle'ye bastıktan sonra iCloud Yedekleme'nin başarıyla tamamlanmamasına neden olabilen bir sorunu giderir
Uygulama Değiştirici'yi etkinleştirmek için AssistiveTouch kullanılırken performansı iyileştirir
Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:
https://support.apple.com/tr-tr/HT201222
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P