iOS 13.2 güncelleme nasıl yapılır? Apple iOS 13.2 nasıl indirilir?

İşte iOS 13.2 ile gelen özellik ve yenilikler;

iOS 13.2; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarında çok daha iyi dokuya, ayrıntıya ve düşük ışıkta az kumlanmaya sahip görüntüler yakalamak için A13 Bionic Neural Engine kullanan bir ileri düzey görüntü işleme sistemi olan Deep Fusion’u sunar. Ek özellikler içinde güncelleştirilmiş ve yeni emojiler, AirPods için Mesajları Seslendir özelliği, AirPods Pro desteği, HomeKit Güvenli Video, HomeKit özellikli yönelticiler ve yeni Siri gizlilik ayarları bulunur. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.



Kamera

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için Deep Fusion, özellikle orta ve düşük ışıklı ortamlarda az kumlanmaya ve çok daha iyi dokuya ve ayrıntıya sahip fotoğraflar yaratmak amacıyla çeşitli pozlamalarda birden fazla görüntü yakalamak, piksel piksel analiz etmek ve görüntülerin en yüksek kaliteli bölümlerini bir araya getirmek için A13 Bionic Neural Engine kullanır

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için doğrudan Kamera uygulamasından video çözünürlüğünü değiştirebilme özelliği



Emoji

Hayvan, yiyecek, etkinlik, yeni erişilebilirlik emojileri, cinsiyet ayrımı gözetmeyen emojiler ve çift emojileri için ten rengi de dahil olmak üzere 70'in üzerinde yeni veya güncelleştirilmiş emoji



AirPods desteği

Gelen mesajlarınızın AirPods’unuza okunması için Siri ile Mesajları Seslendir özelliğiAirPods Pro desteği



Ev Uygulaması

HomeKit Güvenli Video, güvenlik kameralarınızla gizli olarak video çekmenize, saklamanıza ve şifreli videoları görüntülemenize izin verir ve kişi, hayvan ve araç saptama özelliğine sahiptir

HomeKit özellikli yönelticiler, HomeKit aksesuarlarınızın internet üzerinden veya evinizdeki etkileşimlerini kontrol etmenizi sağlar



Siri

Apple'ın Siri ve Dikte ile iletişimlerinizin seslerini saklamasına izin vererek Siri'yi ve Dikte'yi iyileştirmeye yardımcı olup olmamayı denetlemek için gizlilik ayarları

Siri Ayarları'nda Siri ve Dikte geçmişini silme seçeneği

Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir. Bu güncelleme:

Üçüncü parti uygulamalarda parolaların otomatik olarak doldurulmasını engelleyebilen bir sorunu giderir

Ara özelliği kullanılırken klavyenin görünmesini engelleyebilen bir sorunu çözer

iPhone X ve daha yeni aygıtlarda ana ekrana gitmek için kaydırmanın çalışmadığı bir sorunu giderir

Uyarıları yenileme seçeneği etkinken Mesajlar'ın yalnızca tek bir bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

Mesajlar'ın kişi adı yerine telefon numarası görüntülediği bir sorunu ele alır

Kişiler'in kişiler listesi yerine en son açılan kişiyi açmasına neden olan bir sorunu çözer

İşaretleme açıklamalarının kaydolmasını engelleyebilen bir sorunu çözer

Kaydedilen notların geçici olarak kaybolabildiği bir sorunu çözer

Ayarlar'da Şimdi Yedekle'ye bastıktan sonra iCloud Yedekleme'nin başarıyla tamamlanmamasına neden olabilen bir sorunu giderir

Uygulama Değiştirici'yi etkinleştirmek için AssistiveTouch kullanılırken performansı iyileştirir

Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:

https://support.apple.com/tr-tr/HT201222