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İstanbul'un yeşili azalıyor

Google'ın yeni Earth uygulamasında yapılan güncelleme ile artık dünyanın herhangi bir yerindeki coğrafi değişimleri gözlemlemek mümkün hale geldi . 1984 ilâ 2016 arasındaki değişimleri kapsayan uygulamada Türkiye'deki en net değişimin İstanbul'da yaşandığı görüldü. Şehirdeki yeşil alanların mega projelerle yıldan yıla azalması dikkat çekti.

İstanbul'un yeşili azalıyor

İnternet arama motoru Google, Earth uygulamasına yeni bir özellik kattı.

Timelapse adlı uygulama ile artık kullanıcılar, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen değişimi izleyebiliyor. 

Görüntüler 1984 yılına kadar sarılabiliyor. Bu da ülkelerdeki coğrafi değişimi gözler önüne seriyor. 

Türkiye'de 1984 ilâ 2016 arasında en büyük coğrafi değişimin İstanbul'da yaşandığı apaçık görülebiliyor.

Özellikle son dönemlerde artan mega projelerle, şehirdeki yeşillik alanların dağılımındaki değişiklik göze çarpıyor. 

İstanbul'daki en dikkat çekici değişim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3'üncü Havalimanı'nın kuzey ormanlarına verdiği zarar olarak görülüyor. 

 
       ulusal.com.tr

Etiketler; #coğrafi #istanbul
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