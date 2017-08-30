MİT'te flaş değişiklik
MİT'te flaş değişiklik
Usta oyuncudan kötü haber
Usta oyuncudan kötü haber
Son 7 ayda 26 bin deprem
Son 7 ayda 26 bin deprem
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma

İşte Amazon'un Türkiye'deki internet adresi

Amazon'un Türkiye'de faaliyetlerini yürüteceği internet adresi de belli oldu.

İşte Amazon'un Türkiye'deki internet adresi

Amerikalı e-ticaret devi Amazon artık resmen Türkiye'de. E-ticaret devinin Türkiye'de satış yapacağı platformun adresi de netleşti. Amazon Türkiye'de amazoncomtr adresi üzerinden faaliyetlerini yürütecek. Sayfaya şu an girildiğinde www.amazon.de adresine yönlendirme yapılıyor ancak sitedeki tüm içerikler Türkçe olarak Türkiye'deki tüketicilere sunuluyor. 

PİYASA DEĞERİ 430 MİLYAR DOLAR

Amazoncom, ABD merkezli bir E-ticaret ve bulut bilişim şirketi. Jeff Bezos tarafından 5 Temmuz 1994’te Seattle şehrinde kuruldu. Forbes’un en inovatif şirketleri listesinde yer alıyor. 

Firmanın 2017 yılı piyasa değeri 427 milyar doları buluyor. Dünya genelinde 341 bin çalışanı var. Yıllık satış tutarı ise 135 milyar dolar değerinde./Milliyet

Etiketler; #amazon #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Usta oyuncu Süreyya Küçük'ten kötü haber
Sonraki Haber
Son dakika haberleri... Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme! Harekete geçildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.