Türkiye Ormancılar Derneği ve Muratpaşa Belediyesi, Hiroşima'nın yıl dönümü yaklaşırken farklı bir anma etkinliği yaptı. Japonlara 'yeniden yapabiliriz' umudunu veren ve atom bombasına direnen "ginkgo biloba" ağacı Antalya Gezi Parkı'na dikildi.

Gök yarıldı, yer kavruldu. 6 Ağustos 1945 yılında Amerika dünyaya en büyük felaketlerden birini yaşattı. Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası attı. Yaklaşan yıl dönümü sebebiyle de Antalya'da farklı bir anma etkinliği yapıldı.Saldırıda resmi kaynaklara göre 140 bin kişinin öldü. On binlerce kişinin de radyasyondan ağır şekilde etkilendi. Kentin yüzde 60'ı haritadan silindi. Tam da her şeyin bittiği düşünüldüğünde, Japon halkına umut olan bir gelişme yaşandı.Ginkgo biloba namı diğer atom bombasına direnen ağaç, kömürleşen ve kararan toprağın altından boy verdi.Ginkgo biloba artık Japon halkı için 'umut ağacı' olmuştu. Ve hala da olmayı sürdürüyor.Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi ve Muratpaşa Belediyesi, yaşanan felaketi farklı bir etkinlikle andı. Umut ağacının ilki Gezi Parkı'ndaki yerini aldı.Umut Ormanına ayrıca, Japonların umudun ve ilhamın bitkisi olarak kabul ettiği zakkum fidanları da dikildi.