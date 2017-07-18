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Japonya'nın insansız uzay aracı ilk fotoğrafları gönderdi

Japon uzay ajansının yer çekimsiz ortam için tasarlandığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk fotoğraflarını gönderdi.

Japonya'nın insansız uzay aracı ilk fotoğrafları gönderdi

Japon uzay ajansının yer çekimsiz ortam için tasarlandığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ilk fotoğraflarını gönderdi.

BBC'nin haberinde, "Dahili Top Kamera (Internal Ball Camera)" adıyla bilinen uzay aracının, UUİ'den ilk fotoğraflarını yerküreye gönderdiği belirtildi.

Japon Atmosfer Uzay Keşif Ajansı (JAXA), haziran ayı başında UUİ'ye gönderilen hava aracının, yer çekimsiz ortamda otonom hareket edebildiğini, her açıdan fotoğraf ve video çekebildiğini bildirdi.

Yerküreden yönetilen Dahili Top Kamera'nın görevi, istasyonda astronotlarca yapılan çalışmaların ve deneylerin fotoğraflarla belgelenmesini içeriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya
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