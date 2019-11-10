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Kadıköy'ün Youtube kanalı Boğa TV açıldı

Kadıköy'ün ilk yerel Youtube kanalı Boğa TV yayına başladı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 10.11.2019, 14:43
Kadıköy'ün Youtube kanalı Boğa TV açıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin yerel sorunlarının işleneceği Youtube kanalı Boğa TV yayına başladı.

En büyük sermayemiz Kadıköy'ün vatansever, duyarlı insanlarıdır diyen Boğa TV, Kadıköy'e ait gelişmeleri, sorunları ve çözümleri ele alacak.

Kadıköylünün sesi olmayı hedefleyen Boğa TV yayın politikası olarak Atatürkçülüğe sıkı sıkıya bağlı olduğunu duyurdu.

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