Bilim adamları, kadınların beyinlerinin erkeklerin beyinlerinden daha aktif çalıştığını belirledi.

ABD'de Amen Kliniğinde görevli bilim adamları, sonuçları "Alzheimer's Disease" dergisinde yayımlanan araştırmada, 9 klinikten sağladıkları 46 bin 34 beyin ileri görüntüleme tekniğiyle elde edilen verileri karşılaştırdı.



Araştırmada, 119 sağlıklı gönüllünün ve beyin travması, bipolar bozukluk, mizaç bozukluğu, şizofreni, psikotik bozukluk ya da dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu geçmişi olan 26 bin 683 hastanın normal aktiviteleri ve yoğunlaşma gerektiren bir iş yaptıkları sırada beyinlerindeki 128 bölgeden alınan 46 bin 34 veri incelendi.



Analizler, kadınların beyinlerinin birçok bölgesinin erkeklerinin beyinlerinden önemli ölçüde daha aktif olduğunu gösterdi.



Kadınların beyninin, özellikle odak ve dürtü kontrolüyle ilişkili prefrontal kortex ve duygu durumu ile kaygıyla bağlantılı limbik ve duygusal bölgelerinin daha aktif çalıştığı tespit edilirken, erkeklerin görsel ve koordinasyon kısımların daha aktif olduğu belirlendi.



Araştırma ekibinin lideri ve Amen Kliniğinin kurucusu psikiyatrist Daniel G. Amen, çalışmalarının beyindeki cinsiyet kaynaklı farklılıkları anlamak için önemli olduğunu kaydetti. Amen, "Kadınlar ve erkekler arasında tespit ettiğimiz ölçülebilir farklar, alzaymır gibi beyin rahatsızlıklarının cinsiyet esaslı risklerini anlamak açısından önemli." ifadesini kullandı.



"Alzheimer's Disease" dergisinin baş editörü, Texas Üniversitesinden Dr. George Perry de "Cinsiyet farkının, beyin fonksiyonlarındaki fizyolojik ve yapısal kökenini tam olarak tanımlamak, alzaymır hastalığını açıklığa kavuşturacak." dedi.



Alzaymır, kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek oranda görülürken, erkeklerde dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğuna daha fazla rastlanıyor.