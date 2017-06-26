Kullandığınız telefonunuzda eğer bu uygulamalar varsa ya daha az kullanın ya da hemen şimdi silin, ayarlarınızı da değiştirin!
Bakın telefonunuzu neler yeyip bitiriyor?
Ekran parlaklığını düşürün
Ekran, pili en hızlı tüketen bileşenlerden biri olduğundan, ekran parlaklığını düşürmek pilden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
Arka plan etkinliğini azaltın
Arka plandaki uygulamaların çoğunu kapatmak, onların pili tüketmesine engel olacaktır. Twitter'da birisi sizden bahsettiğinde uyarı almak çok önemli değilse, bu işlevi kapatabilirsiniz.
Belirli uygulamaları daha az kullanın
Facebook, Twitter gibi uygulamaların arka planda çalışmasına engel olduğunuzda, bu sefer onları sıkça kontrol etmenizi söyleyen bir dürtüyle baş başa kalabilirsiniz. Ancak Facebook gibi bazı uygulamalar, pil ömrüne fark edilir derecede etki edebiliyorlar. Hangisinin daha çok pil harcadığını anlamak için tüketimi takip etmeniz gerekiyor. Pili sohbet etmediğiniz zamanda bile hızla tüketen uygulamalar arasında Google Hangouts'un da bulunduğunu söyleyelim.
Uçak modu
Uçak modunu sadece uçakta kullanılan bir ayar olarak düşünmeyin. Rahatsız edilmek istemediğinizde veya pil tüketimini yavaşlatmak istediğinizde uçak modu, çok faydalı olabiliyor.
Ayrıca uçak modunda telefonunuz herhangi bir işlem yapmadığından çok daha hızlı bir şekilde şarj olduğunu da unutmayın.
Konum ayarlarını kapatın
Bazı uygulamaların konumunuzu takip etmesi, gerçekten işe yarıyor. Bazılarının ise bunu yapmasına pek gerek yok, çünkü kendi hayırlarına, sadece bilgi toplama amaçlı çalışıyorlar.
Konum takibi pil ömrünü önemli ölçüde etkilediğinden onu tamamen kapatabilir veya belirli uygulamaları konumla ilgilenmekten alıkoyabilirsiniz.
Uygulamaları haberiniz olmadan güncelleyen iPhone bu nedenle batarya ömrünü de hızla tüketebiliyor. İlgili ayarı yaparak güncelleştirmeleri sadece siz istediğinizde yapabilirsiniz. Bunun için Ayarlar>iTunes ve App Store bölümünden bu özelliği kapatabilirsiniz.
Ayrıca uygulamaları güncellerken 3G'yi değil WiFi'ı tercih etmelisiniz. Bu hem kotanızın çabuk dolmasını engelleyecek hem de şarjınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.
Telefonunuzu en az ayda bir kez olmak üzere gereğinden fazla şarj edin. Örneğin cihazınız size yüzde 100 şarj olduğunu söylese de şarj döngüsü bitmediğinden kullanıcılar şarj sorunu yaşayabiliyor. Ayda bir kez olsun şarjınız yüzde 100 olsa dahi 30 dakika daha fazla telefonunuzu şarjda bırakmayı deneyin.
Şarj döngüsünü düzenli olarak sizin adınıza bir başkasının yapmasını istiyorsanız Battery Doctor isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz.
Operatörler her ne kadar Türkiye'nin dört bir yanından kesintisiz şebeke sinyali sunduğunu iddia etse de gerçekte durum pek de öyle değil. Frekansın düşük olduğu durumlarda 3G'yi veya 4G'yi kapatmalısınız. İnternete 3G hızında bağlanmak için fazladan güç harcayan iPhone bu nedenle şarjı da hızlı tüketir.
Bluetooth ile işiniz yoksa bu özelliği de kapatabilirsiniz. Açık olduğu sürece batarya gücünüzü azaltacaktır.
Birçok akıllı telefonun ekranında AMOLED teknolojisi kullanılmaya başlandı. Bu da duvar kağıdında kullanılan renklerin şarj ömrünü direkt etkilemesine neden oluyor. Siz de AMOLED ekrana sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız, siyah ağırlıklı duvar kağıdı tercih etmeye çalışın. Çünkü AMOLED teknolojisi beyaz gibi açık renkleri verirken daha çok güç tüketir.
Ancak akıllı telefonunuzda LCD ekran teknolojisi var ise böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle Android kullanıcılarının şarj ömrünü uzatması için animasyonlu duvar kağıtlarını kullanmaması gerekiyor. Animasyonlu duvar kağıdı, telefonun işlemcisini daha çok yorduğu için daha çok güç tüketmesine sahip oluyor.
Akıllı telefonların bataryaları kullanıldıkça performansları düşüyor. Bu performansı en üst seviyede tutmak için en önemli etken akıllı telefonları şarj etmek. Şarj ömrünü uzatmak için öncelikli olarak kullanıcıların akıllı telefonlarına uygun şarj aletlerini kullanması gerekiyor.
Örneğin, tabletlerde kullanılan şarj cihazını akıllı telefonlarda kullanmak pil ömrünü kısaltan sebeplerden. Tüm mobil cihazları, şarj etmek için bataryasının tamamen boşalmasını bekleyin. Bu cihazların bataryası doluyken şarj etmek, pil ömrünü kısaltan nedenler arasında. Ayrıca gece yatarken akıllı cihazları veya dizüstü bilgisayarları şarjda bırakmak da bataryaları bozabiliyor.
İşte telefonların enerjisini emen uygulamalar:
Facebook
Dünya çapında, 1,44 milyar sayıda kullanıcının kullandığı Facebook, bugüne dek 40,184 milyar dolar hasılata sahip olarak gözüküyor.
Google Play Hizmetleri
İlk maddede bahsi geçen Facebook’tan bir basamak üstte olarak, en çok ziyaret edilen site konumundaki Google’ın, Google Play Store’dan alınan uygulamaları güncellemek için kullandığı hizmetler en çok şarj yiyen uygulamalardan biri olarak görülüyor.
Facebook Sayfa Yöneticisi
Facebook’un kullanıcı isteklerine cevap vermek amacıyla hizmet veren yardım merkezi, kullanıcılara yardım ederken, pil ömrünü tüketmekten eksik kalmıyor. Gülü seven, dikenine katlanır.
BBM
Ülkemizde birkaç sene öncesine dek Blackberry telefonları başta olmak üzere, iPhone platformuna geçiş yaptıktan sonra büyük popülerliğe kavuşan BBM sohbet uygulaması, şarjın en fazla yitirildiği ortamlardan.
Words With Friends
Son dönem bazında yükselişe geçen “kelime avı” oyunlarının öne çıkan oyunu “Words With Friends”, sık sık ziyaret edilmesi bakımından şarj düşmanı olarak betimleniyor.
Instagram
Facebook’un yan kuruluşlarından biri olarak hizmet veren Instagram, kullanıcıların en çok ziyaret ettikleri uygulama olarak öne çıkıyor. Yaşanılan dönem çerçevesinde yaşanan “fotoğraf çılgınlığı” olgusu çerçevesinde, bir numaralı aktör sıfatıyla var olan Instagram’ın şarjınıza yaptığı etkiyi göz ardı etmemek gerek.
Facebook Messenger
Anlayacağınız üzere, Facebook tüm dinamikleri beraberinde genel bağlamda şarjınızı tüketen başlıca bir uygulama. Facebook'un bu maddedeki hizmeti ise Messenger oluyor.
ooVoo
Görüntülü arama, ses kaydı ulaştırma gibi, görsel teknikleri kullanma noktasında kullanıcıların isteklerine cevap veren uygulama, haliyle en çok şarj yiyenlerden. Karşınızdakini görerek sohbet etmek istiyorsanız, bir takım bedeller ödemeniz gerekiyor.
ChatOn
Bir önceki maddedeki sürümüyle eş değer bir göreve sahip uygulama, benzer hizmetleri kullanıcılarına ulaştırabiliyor. Günümüz “sohbet” kavramı çerçevesinde şekillenen uygulamalardan yalnızca bir tanesi/Hürriyet
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.