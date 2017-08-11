Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Liseli gençten hayat kurtaran proje

NİĞDE'de 4 yıl önce dedesi ve anneannesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen lise öğrencisi 17 yaşındaki Engin Eralp, soba ve doğalgaz zehirlenmelerini önlemek için proje hazırladı.

Liseli gençten hayat kurtaran proje

Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Engin Eralp'in dedesi Ali Yel ile anneannesi Kiraz Yel,  2013 yılında soba zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Bundan çok etkilenen  liseli Engin, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için ANTİCAN adını verdiği proje hazırladı. Projenin hayat kurtaracağına inandığını söyleyen Enginalp hazırladığı sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"Sistem gaz kaçağının oranına göre hareket edip, ilk önce hazır alarm sistemini harekete geçiriyor. Daha sonra havalandırma sistemini harekete geçiriyor. Son olarak da bir yakınıza sesli mesaj gönderiyor. Mesaja cevap gelmez ise daha önceden hazırlanmış ses kaydını 112 acil ekiplere gaz kaçağının miktarı, aile birey sayısını ve adresinde içinde bulunduğu bir mesaj gönderiyor."


Kaynak: DHA
Etiketler; #liseli #gençten #hayat #kurtaran #proje #Niğde #soba #doğalgaz #zehirlenmelerini #önlemek #için #projehazırladı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hakkari Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Kasımpaşa, sezonu deplasmanda açacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.