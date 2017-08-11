NİĞDE'de 4 yıl önce dedesi ve anneannesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen lise öğrencisi 17 yaşındaki Engin Eralp, soba ve doğalgaz zehirlenmelerini önlemek için proje hazırladı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Engin Eralp'in dedesi Ali Yel ile anneannesi Kiraz Yel, 2013 yılında soba zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Bundan çok etkilenen liseli Engin, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için ANTİCAN adını verdiği proje hazırladı. Projenin hayat kurtaracağına inandığını söyleyen Enginalp hazırladığı sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:



"Sistem gaz kaçağının oranına göre hareket edip, ilk önce hazır alarm sistemini harekete geçiriyor. Daha sonra havalandırma sistemini harekete geçiriyor. Son olarak da bir yakınıza sesli mesaj gönderiyor. Mesaja cevap gelmez ise daha önceden hazırlanmış ses kaydını 112 acil ekiplere gaz kaçağının miktarı, aile birey sayısını ve adresinde içinde bulunduğu bir mesaj gönderiyor."



