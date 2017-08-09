ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 yıldır pastacılık yapan 35 yaşındaki Onur Böyük, bin lira maliyetle Türkiye'de ilk kez üretilen insansız hava aracı ANKA'nın modelini yaptı. 'Manavgat İnsansız Hava Aracı- MİHA' adı verilen model uçak yarım saat havada kalabiliyor. 5 kilometre menzile sahip MİHA, video ve fotoğraf çekebiliyor.

Manavgat'taki Alba Royal Resort Hotel'de pasta ustası olarak çalışan Manavgat Model Uçak Kulübü üyesi Onur Böyük, yaklaşık 2 ay önce Türk yapımı insansız hava aracı ANKA ile ilgili izlediği bir belgesel sonrası, ANKA'nın model uçak versiyonunu yapmaya karar verdi. İnşaatlarda kullanılan strafor ve kırtasiyeden aldığı maket kartonuyla çalışmaya başlayan Böyük, yaklaşık bin lira maliyetle ve 10 günlük çalışmanın sonucunda model uçağı bitirdi.



ADINI ALBAY KOYDU



Uçağı kumanda eden kişinin pilot gözüyle uçuşu görebilmesini sağlayan FPV (First Person View) kamera sistemi, uzaktan kumanda kontrol sistemi ve motor takan Onur Böyük, uçağı havalandırmayı başardı. Böyük, yaklaşık yarım saat havada kalabilen, 5 kilometre menzilli, video ve fotoğraf çekebilen uçağı kendisi gibi model uçak meraklısı arkadaşlarıyla kurdukları Manavgat Model Uçak Kulübü'nün geçen ay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergisinde tanıttı. Sergiyi gezen Çolaklı Jandarma Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Komutanı Albay İbrahim Enver Sungur, uçağı çok beğendi ve adını 'Manavgat İnsansız Hava Aracı-MİHA' koydu.



"BELGESELDE İZLEDİM, YAPMAK İSTEDİM"



Onur Böyük, daha önce birçok uçak modeli yaptığını belirterek, bir süre önce televizyonda ANKA belgeselini izlediğini ve bunun modelini yapmayı istediğini anlattı. Böyük, "Çünkü Türkiye ilk kez kendi emekleriyle böyle bir uçak yapmıştı. Tamamen yerli bir uçaktı. Ben de modelini yapmak istedim. Yaklaşık 10 gün sürdü. Gövdesi tamamen bildiğimiz inşaat straforu. Kanadı ise herhangi bir kırtasiyede bulunan maket kartonu. Tamamen el emeğimdir. Şu anda üzerinde kısa mesafe için kullanılan kamera verici var. FPV sistemi deniyor buna. Halihazırdaki sistemle ortalama 5 kilometre gidebiliyor" dedi.



"MALİYETİ BİN LİRAYI BİLE BULMUYOR"



Yaptığı uçağın toplam ağırlığının 1450 gram, havada kalma süresinin ise 30 dakika olduğunu kaydeden Böyük, şu bilgileri verdi:



"Bu deneme amaçlı yapılan bir uçak. 2 metre kanat açıklığı var. Boyu 1 metre 20 santimetre. Tamamen kumandadan kontrol edilebiliyor. Şu anda düşük bir motor kullanıyoruz ve uçağın menzili 5 kilometre. Sonra motor olsun, elektronik ekipmanı olsun daha profesyonel bir sistem kuracağız. Daha uzun mesafelere gitmeyi planlıyoruz. Bu 30, 40 kilometre olabilir. Otonom uçuş dediğimiz görevlendirme uçuşları yapabilecek. Yani şu mesafeye git, oradan fotoğraf video çek, sonra kalkış yerine dön gibi görevler verebileceğiz. Maliyeti ise bin lirayı bulmuyor. Bu maliyet içinde üstündeki kamera, kumandanın alıcısı var, bunun dışında elektronik sistem, motoru, elektronik hız kontrol cihazı, ana kanatta ve arkada 2'şer, kamerada ve ön tekerde olmak üzere toplam 6 adet servo var. Bunlar uçağın havada yönlendirmede kullandığımız elektronik parçalar."



"PASTA YAPARKEN MODEL ÇİZDİM"



Uçağın çıkabileceği en yüksek irtifa konusunda rakam veremeyeceğini anlatan Onur Böyük, Sivil Havacılık Kurumu'nun güvenli uçuş için verdiği maksimum irtifanın 120 metre olduğunun söyledi. Model uçak ve pastacılığın ince işlerinin fazla olması nedeniyle birbirine benzediğini aktaran Böyük, "Bazı modellerimin planını pasta yaparken çizdiğim oluyor. Pasta yaparken aklıma geliyor, kağıt kalem alıyorum ve modelin genel görünüşünü çiziyorum. Daha sonra eve gidince bu uçak daha ayrıntılı nasıl olur, genel özellikleri teknik özellikleri modelin büyüklüğü nasıl olmalı gibi çizimler yapıyorum. Pastacılığın buna artısı var, pastacılık ince bir iş" dedi.