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Milli lazer silahı göreve hazır

Milli savunma sanayii ürünleri artıyor. Lazer silahı ARMOL da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Milli lazer silahı göreve hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından yaptığı paylaşımla ARMOL'e ilişkin gelişmeyi duyurdu.

Varank, test videosuna yer verdiği paylaşımında, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan insansız hava aracını (drone) vurarak düşürdüğü görülüyor.

Türk savunma sanayisinde, geleceğin silahları arasında gösterilen lazer sistemlerini geliştirmeye yönelik çok yönlü çalışmalar yürütülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı envanterindeki Cobra I zırhlı aracının, 28 Temmuz 2018'de TÜBİTAK BİLGEM'e teslim edilmesi ile ARMOL Projesi resmi olarak başladı. Araca, BİLGEM tarafından tasarlanıp geliştirilen milli lazer kaynağı, hedef takip sistemi, hedef takip yazılımı ve komuta kontrol bilgisayarı entegre edildi.

Cobra I aracı, 26 Eylül'de TÜBİTAK SAVTAG koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler

Komutanlığı Eğitim ve Atış Alanı'nda yapılan kabul testlerini başarıyla tamamladı.

1,25 kilovat gücündeki ARMOL, daha önce gerçekleştirilen testlerde 3 milimetre kalınlığındaki karbon çeliği 500 metre mesafeden tahrip etmişti.

Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki ARMOL'ün ilerleyen dönemde hava araçlarına entegrasyonu da planlanıyor. 



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli lazer silahı #ARMOL
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