14 milyon Android cihazına bulaştığı tespit edilen CopyCat zararlısı keşfedildi! Peki CopyCat isimli bu virüs nasıl bulaşır, virüsün yetenekleri neler?

Android dünyasını derinden sarsacak bir virüs geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Check Point isimli güvenlik firması bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen virüs yaklaşık 14 milyon Android cihazına bulaşmış durumda.



Bulaştığı 14 milyon cihazın 8 milyonunu rootlayarak kontrolü altına alan virüs, 3.8 milyon cihaza reklam göstererek para kazanıyor. Ayrıca 4.4 milyon cihazda ise kayıtlı parolaları çalmak için hazır durumda bekliyor.



Oldukça yetenekli bu virüs Google Play Store'daki çeşitli uygulamalardan bulaşabiliyor. Bulaştığı cihazı rootlayarak tam kontrol yetkisini almayı hedefleyen virüs, bunu yapamadığı durumlarda ise reklam virüsüyle hackera para kazandırmayı amaçlıyor.



Telefonunuza bulaştığında hackera bir şekilde kazanç sağlatan bu virüs Google yetkililerine bildirildi. Zararlıyı içeren uygulamalar Google Play Store üzerinden kaldırıldı fakat market dışında hala erişilebilir durumda.



shiftdelete'in haberine göre hackera yaklaşık 1.5 Milyon Dolar kazandırdığı tahmin edilen virüsün, kimin tarafından yazıldığı araştırılıyor.



ulusal.com.tr