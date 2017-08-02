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NASA, 'gezegen koruma memuru' iş alacak

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünyanın uzaydan olası bir biyolojik kirlilik gelmesi ihtimaline karşı bir Gezegen Koruma Memurunu işe alacak.

NASA, 'gezegen koruma memuru' iş alacak

NASA'nın verdiği iş ilanında görev tanımı, Gezegen koruma, organik bileşenler ve biyolojik kirliliğin insanlı ve insansız uzay araştırmalarını engellememesini sağlamak. olarak açıklandı.

İlanın iş tanımı bölümünde ise, NASAnın gezegen koruma politikaları, istemli ya da istemsiz bir şekilde Dünyalı organizmaları ve organik bileşenleri başka gezegenler ya da güneş sistemlerine taşıyan ve Dünyaya geri dönmek üzere Dünya dışı gezegenlerden örnekler toplayan uzay mekiklerini kapsayacak. denildi.

Gezegen Koruma Memurunun görevleri ise, NASAnın gezgen koruma çalışmalarına liderlik etmek, gezegen koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlama ve NASAnın uzay görevlerinde gezegen koruma politikalarının uygulandığından emin olmak olarak açıklanıyor.

Mühendislik, fizik ya da matematik mezunu adayların başvurabileceği ilana sadece ABD vatandaşlarının başvurabileceği belirtilirken, uygun bir aday bulunamaması halinde ABD vatandaşı olmayan adaylar da ilana başvurabilecek


Kaynak: DHA
Etiketler; #NASA #gezegen #uzay #dünya
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