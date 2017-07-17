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NASA'nın uzaya göndereceği yeni haberleşme uydusu arızalandı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) gelecek ay uzaya göndermeyi planladığı haberleşme uydusunun arızalandığı bildirildi.

NASA'nın uzaya göndereceği yeni haberleşme uydusu arızalandı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) gelecek ay uzaya göndermeyi planladığı haberleşme uydusunun arızalandığı bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, üç hafta sonra uzaya gönderilecek yeni haberleşme uydusunun antenlerinden birinin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssündeki hazırlık çalışmaları sırasında hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, uydudaki hasarın 3 Ağustos için planlanan fırlatma işlemini geciktirip geciktirmeyeceği ise belirtilmedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #NASA #abd
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