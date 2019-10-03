Netflix kullanıcılarının ev ve iş yerlerine gönderilen logolu zarfların içinden çıkan USB hafıza kullanıcılar için büyük bir güvenlik riski doğuruyor.
Netflix Türkiye tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar belirtildi:
"Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam.
Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın."
ulusal.com.tr
Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada "Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın." denildi
Netflix kullanıcılarının ev ve iş yerlerine gönderilen logolu zarfların içinden çıkan USB hafıza kullanıcılar için büyük bir güvenlik riski doğuruyor.