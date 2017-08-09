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Online dizi izleme ve torrent sitelerine dava açtı! Listede 128 alan adı var

Geçen aralık ayında 5 torrent ve dizi/film sitesine karşı başarıyla lobi yapan Foxtel, şimdi listeyi büyüttü. Şirketin 128 alan adını kapsayan listesinde online dizi ve film sitelerinin yanı sıra, torrent indirilen siteler başı çekiyor

Online dizi izleme ve torrent sitelerine dava açtı! Listede 128 alan adı var

Avustralyalı paralı TV hizmeti Foxtel, kısa süre önce internetten dizi ve film izlenebilen kendi hizmeti Foxtel Now'ı tanıtmıştı. Şirket, daha önce aralarında Disney, Paramount, Columbia ve 20th Century Fox'un da bulunduğu yapım şirketleriyle dava açmış ve Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt ve SolarMovie gibi siteleri Avustralya'daki tüm internet servis sağlayıcıların engellemesini sağlamıştı.

DAHA ÖNCE 5 BÜYÜK SİTEYİ YASAKLATTI

Bu kez hedefte 128 adet site var. Dikkatleri bu siteler üzerinde toplayacak olan Foxtel, hem Avustralya'da hem de dünyada yasaklanmalarını ya da sitelerin kapatılmalarını sağlayabilir. Bu durumda dizi, film, kitap, yazılım gibi içeriklerin korsanlarının bulunabildiği torrent dünyası büyük bir darbe alacak.

TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEBİLİR

Habertürk'ün haberine göre, Foxtel, mayısta hazırladığı ihtardan sonra, dün davayı açtı.

Listedeki siteler arasında yer alan bazı siteler şöyle:

YesMovies, Vumoo, CartoonHJD, Putlocker, Watch Series 1, Watch Series 2, Project Free TV 1, Project Free TV 2, Watch Episodes, Watch Episode Series, Watch TV Series, The Dare Telly, Putlocker9.is, Putlocker9.to, Torlock and 1337x.

ulusal.com.tr

Etiketler; #torrent #dizi
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