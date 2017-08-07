Türkiye'nin önemli otomotiv ve savunma sanayi şirketlerinden Otokar, 15 ayrı projeyle 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0'a geçiş yapacak.

Türkiye'nin önemli otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0'a geçiş için çalışmalara başladı.



Otokar'dan yapılan açıklamada, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ürettiği araçlarla 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, geçen yıl teknoloji ihracatına da başlayan Otokar'ın, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde odaklanacağı 4 ana alanı "Müşteriye Dokunan Dijital Kanallar", "Dijitalleşmiş Üretim ve Tedarik Zinciri", "Analitik Karar & Pazarlama" ve "Dijital Ürünler & Servisler" olarak belirlediği belirtildi.



Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, deneyimli ve yetkin insan kaynağı ile 54 yılda birçok çalışmayı yürüten Otokar'ın, 15 ayrı projeyle yeni sanayi devrimine geçiş yapacağı, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini de artıracağı ifade edildi. Projeyle iç iletişim çalışmaları, söyleşiler ve seminerlerin de hayata geçirildiği aktarıldı.



Yerli ve milli kimlik özelliğini koruyoruz



Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Üretim ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Proje Lideri Ali Rıza Alptekin, "Otokar olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kendi teknolojimizi geliştirerek ürünlerimizde yerli ve milli kimlik özelliğini koruyarak, topyekun mükemmellik felsefesi ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmaları için gerçekleştirdiğimiz 388 milyon TL'lik yatırımlarla sektörde birçok ilke imza attık. Uluslararası standartlarda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiğimiz araçlarımız bugün 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkede kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



Dijital dönüşüm çalışmalarıyla şirketteki tüm birimlerin, paydaşların bilgi teknoloji sistemleriyle birbirine bağlanacağını belirten Alptekin, şunları kaydetti:



"Yeni teknolojilere de adapte olabilecek dijital dönüşüm projeleri Otokar'ın tüm iş süreçlerini hızlandıracak. En yeni üretim teknolojileri ile birlikte adapte edeceğimiz projeler üretimden tedarikçi veya bayiye kadar tüm paydaşlarımızı akıllı iş platformuna kavuşturacak. 15 proje tamamlandığında üretimde, satış sonrası hizmetlerde yeni bir dönem başlayacak. Müşteriye özel ürün geliştirme süreçlerimizde bize hız katacak dijital dönüşüm çalışmaları ile tedarik zincirinin bütün aşamalarında önemli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."



Alptekin, çağın gerekliliklerini yakından takip eden Otokar'ın, gelecekte başarının anahtarının dijital dönüşüme ayak uyduranların elinde olduğuna inandığını vurgulayarak, dijital dönüşümü yeni üretim segmentlerine girmek kadar önemli ve kritik bir fırsat alanı olarak gördüklerini bildirdi.