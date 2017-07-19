Araştırmacılar, petrole maruz kalan balıkların saldırı karşısında yavaş hareket ettiğini ve doğru yönde ilerleyemediğini gözlemledi.

Uluslararası bilim insanları, petrole maruz kalan balıkların tehlike karşısında doğru davranış sergileyemediğini ortaya çıkardı.



BBC'nin haberine göre bilim insanları, yaşamlarının ilk üç haftasında petrole maruz kalan ve mercan kayalıklarında yaşayan 6 balık türünü inceledi.



Gözlemin sonunda, olimpik havuzlarda birkaç damla petrole maruz kalan balıkların bile davranışlarında ciddi değişiklikler olduğu belirlendi.



Araştırmacılar, bir avcı saldırısı simülasyonu yaptığında petrole maruz kalan balıkların yavaş hareket ettiğini ve doğru yönde ilerlemediğini gördü.



"Balıklar petrole alışmıyor, zamanla daha da kötü oluyorlar"



Araştırmanın yazarlarından Avustralya'daki James Cook Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Jodie Rummer, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Petrole maruz kalan balıklar açık sularda yüzmeye ya da ölü mercan birikintilerinin içinde yaşamaya yöneldi. Bu tür davranışlar, balıkları avcılara karşı daha savunmasız yapar." dedi.



İnsanların alkollüyken benzer durumu yaşadığına işaret eden Rummer, "Balıklar da tam olarak böyle yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu tür davranışların, başta Büyük Set Resifi'ndekiler olmak üzere ölü resif sistemlerinde yaşayan balıkların nüfusunu ve sağlıklarını tehlikeye atabileceğine dikkati çeken Rummer, "Petrol yoğunluğunun etkileri kolay kolay geçmeyebilir çünkü büyüme oranlarında ve yaşam süresinde azalma gözlemledik. Balıklar petrole alışmıyor, zamanla daha da kötü oluyorlar." ifadelerini kullandı.