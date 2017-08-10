Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübü öğrencileri, tasarımını yaptığı rüzgar enerjisi ile çalışan araba ile Türkiye'yi, Hollanda’da temsil edecek. Uluslararası yapılan yarışmada daha önce 4'üncü olan ekibin hedefi birincilik.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan 13 genç bilim insanı biraraya geldi ve işte bu aracı oluşturdu. Aracın ismi bulut. Özelliği de Rüzgar enerjisi ile çalışması. Araç şimdi bir yarışmada için Hollanda'ya gidecek.



Üniversite bünyesinse kurulan Rüzgar Enerjisi Külübü'ne üye öğrenciler daha önce de benzer araçlar yapmıştı. 2016 yılında "Pardus" adını verdikleri araçla derece alan ekip, bu yıl daha iddialı.



Üniversitede yapılan aracın tanıtım toplantısında öğrencileri, aileleri, öğretim görevlileri ve sponsorları yalnız bırakmadı.



Araçlarını her yıl daha da ilerlettiklerini belirten ekip lideri Zeliha Tuğçe Aydın ve kulüp başkanı Ali Torun aracı, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti.







HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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