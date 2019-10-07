Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden çevre dostu araç
Doğaya salınan çeşitli gazların ekositeme etkisini azaltmak üzere dünya çapında alternatif enerji kaynaklarına yönelim arttı. Sakarya Üniversitesi öğrencileri bu kapsamda saatte 80 kilometreye ulaşabilen, iki kişilik tamamen çevre dostu elektrikli araç üretti. Sadece kompozit malzemelerden yapılan araçta kendi ürettikleri motoru kullanan öğrenciler, yurt içi ve dışında girdikleri yarışmalarda başarı elde etti.
Kısa adı SETT olan Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu öğrencileri, kendilerini geliştirmek ve yarışlara katılmak için "Nesil V3" adını verdikleri çevre dostu elektrikli araç üretti.
Tasarladıkları 5 araç ile deneyim kazanan öğrenciler, saatte 80 kilometreye ulaşabilen 'Nesil V3'ü üretti.
Araçta lityum demir fosfat pilleri kullanıldı.
Öğrenciler, TUBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge yarışlarına hazırlanıyor.
Tamamen yerli olan Nesil V3'ün tornasından işlemesine kadar herşeyi öğrencilerin el emeği .
Toplamda 6 araç üreten SETT öğrencileri 2007'den bu yana Türkiye ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiler. Asıl hedefleri ise Türkiye'de üretilecek yerli araç çalışmalarında yer almak.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P