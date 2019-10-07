Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden çevre dostu araç

Kısa adı SETT olan Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu öğrencileri, kendilerini geliştirmek ve yarışlara katılmak için "Nesil V3" adını verdikleri çevre dostu elektrikli araç üretti.

Tasarladıkları 5 araç ile deneyim kazanan öğrenciler, saatte 80 kilometreye ulaşabilen 'Nesil V3'ü üretti.

Araçta lityum demir fosfat pilleri kullanıldı.

Öğrenciler, TUBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge yarışlarına hazırlanıyor.

Tamamen yerli olan Nesil V3'ün tornasından işlemesine kadar herşeyi öğrencilerin el emeği .

Toplamda 6 araç üreten SETT öğrencileri 2007'den bu yana Türkiye ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiler. Asıl hedefleri ise Türkiye'de üretilecek yerli araç çalışmalarında yer almak.



ulusal.com.tr