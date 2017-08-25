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Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, 5 yıl hapis cezası aldı

Samsung'un 2014'te vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin oğlu Jay Y. Lee'nin rüşvet soruşturması kapsamında 12 yıl hapsi istenmişti. BBC'nin haberine göre karar verildi, Lee için 5 yıl hapis cezası verildi.

Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, 5 yıl hapis cezası aldı

Güney Kore'de bir süredir devam eden rüşvet soruşturması kapsamında şubatta tutuklanan Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee için 12 yıl hapis istenmişti. Lee, şirketteki gücünü artırmak için hükümet yetkililerinden birine rüşvet vermekle suçlanıyordu. Lee için istenen ceza belli oldu. Varis için 5 yıl hapis cezası kararı kesinleşti. 

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

49 yaşındaki milyarder suçlamaları reddederek, rüşvet soruşturmasında adı geçen "aracıyı" tanımadığını söylemişti. Babası Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından Samsung şirketler grubunun fiili başkanlığı, Samsung Electronics'in de başkan yardımcılığını yürüten Jay Y. Lee'nin dahil olduğu skandal Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin de görevden uzaklaştırılmasına neden olmuştu.

Samsung, Park'ın arkadaşı olan Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara devletten imtiyazlar koparabilmek adına bağış yapmakla suçlanıyor. Bu bağışların, Samsung'un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #samsung #Güney Kore #RÜŞVET
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